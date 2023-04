Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 1. Nachtrag Pressemeldung PI Altenkirchen 2. Korrektur Zeit der Kontrollmaßnahmen im Dienstgebiet

Altenkirchen (ots)

Die Kontrollmaßnahmen in den Bereichen Neitersen, Altenkirchen und Hamm/Sieg fanden am Nachmittag bis in den späten Abend des 20.04.2021 statt.

