Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 21.04.2023 2. Bruchertseifen - Verkehrsunfall nach Überholvorgang

Bruchertseifen (ots)

Am Morgen des 20.04.2023 ereignete sich in der Ortslage Bruchertseifen in Fahrtrichtung Eichelhardt ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Pkw überholte trotz ausgewiesenem Überholverbot einen Pkw und einen Lkw und mußte aufgrund des nahenden Gegenverkehrs frühzeitig auf seine ursprüngliche Fahrspur zurückkehren. Im Verlauf des Einscherens kollidierte der Fahrer des überholenden Pkw mit dem in gleicher Richtung fahrenden Lkw und dem entgegenkommenden Pkw. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen.

