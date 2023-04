Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 21.04.2023 2. Kontrollen im Dienstgebiet der PI Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Am Nachmittag und am Abend des 21.04.2023 führte die PI Altenkirchen in der Ortslage Neitersen und der Kreisstadt Altenkirchen Geschwindigkeitskontrollen, sowie Jugendschutzkontrollen in Gastronomieeinrichtungen und Spielotheken der Stadt Altenkirchen und der Ortslage Hamm/Sieg durch. Im Bereich der B 256 in Neitersen konnten insgesamt 9 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, den Fahrern droht ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren. Im Stadtgebiet der Kreisstadt Altenkirchen konnte ein sich auffällig verhaltender Fußgänger kontrolliert werden, dieser führte Betäubungsmittel mit sich, ihm droht nun ein entsprechendes Strafverfahren. Die weiteren Kontrollen, auch im Bereich des Jugendschutzes, verliefen ohne Beanstandungen.

