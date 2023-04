POL-PDNR: 1. Pressemitteilung der PI Altenkirchen vom 21.04.2023 2. Flammersfeld - Diebstahl aus Pkw

Altenkirchen (ots) - Am gestrigen Tage, 19.04.2023, 08:41 Uhr, kam es in Altenkirchen, Kölner Straße, Ecke Kumpstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen Klein-Lkw. Dieser prallte beim Rechtsabbiegen gegen die sich schließende Bahnschranke und setzte nach dem Zusammenprall seine Fahrt fort, ohne den Schaden zu melden. Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Unfallzeugen. Rückfragen bitte an: ...

