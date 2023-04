LPI-J: Erst Streit, dann Widerstand

Jena (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 03:15 Uhr in Jena in der Wiesenstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Wie sich vor Ort herausstellte, wurden durch Unbekannte mehrere Haufen Müll auf einer Wiesenfläche abgelagert, welche in Brand gerieten. Hierdurch wurde ca. 10 qm Wiesefläche zerstört. Ob die Müllhaufen vorsätzlich entzündet wurden oder Fahrlässigkeit vorliegt, muss nun in Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geklärt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

