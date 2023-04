Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ältere Dame beim Einkauf bestohlen

Apolda (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 16:00 Uhr wurde in einem Supermarkt in der Buttstädter Straße in Apolda eine 88-Jährige Apoldaerin ausgeraubt. Während die Frau sich am Backregal bediente, wurde sie von einer Unbekannten körperlich bedrängt und in einer ihr fremden Sprache angesprochen. Die 88-Jährige wand sich daraufhin von der Unbekannten ab und stellte unmittelbar darauf fest, dass ihr die Geldbörse gestohlen wurde. Die Diebin wird wie folgt beschrieben: ca. 1,65 m groß, ca. 20-25 Jahre alt, westasiatischer Phänotyp, schwarze lange Haare und eine ungepflegte Erscheinung. In der Geldbörse der 88-Jährigen befanden sich der Personalausweis, diverse Kundenkarten und 115 Euro Bargeld. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden.

