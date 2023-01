Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gefälschtes Rezept/ Auto durchwühlt/ Geldbörse entrissen/ E-Scooter gestohlen

Iserlohn (ots)

Ein mutmaßlicher Rezept-Fälscher ist Montag in einer Apotheke handgreiflich geworden, weil die Mitarbeiterin ihm die Medikamente nicht geben wollte. Der etwa 20- bis 30-jährige Mann betrat die Apotheke an der Nußbergstraße gegen 16 Uhr. Er legte ein Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente vor. Der Mitarbeiterin fielen Ungereimtheiten auf. Als die den Kunden darauf hinwies, wurde der aggressiv und wollte der Frau das Rezept abnehmen. Dazu packte er sie am Oberarm und zog an ihrer Kleidung. Ein Kollege kam ihr zu Hilfe und stieß den Kunden weg. Darauf lief der Fremde raus. Die Mitarbeiter riefen die Polizei. Die Beamten stellten das gefälschte Rezept sicher und schrieben Anzeigen wegen Körperverletzung, Urkundenfälschung und Betrugs. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Der Unbekannte ist ca. 1,78 Meter groß, hat kurze, schwarze Haare mit Seitenscheitel und einen 3-Tage-Bart. Er trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und weiße Sneakers.

In der Silvesternacht wurde Im Hasenwinkel ein BMW durchwühlt. Unbekannte entwendeten die BMW-Fahrzeugmappe samt Bedienungsanleitung und TÜV-Berichten, eine Sonnenbrille und einen Bluetooth-Adapter.

Einer 23-jährigen Iserlohnerin wurde am Montag gegen 9 Uhr in der Wermingser Straße das Portemonnaie entrissen. Die junge Frau hatte gegen 9 Uhr bei einer Bank eine höhere Geldsumme abgehoben. Beim Verlassen der Bank fiel ihr bereits ein Mann auf, der am Brunnen gegenüber stand und rauchte. Sie ging in eine Bäckerei in der Nähe und kam mit dem Portemonnaie in der einen und einer Brötchentüte in der anderen Hand wieder aus dem Laden heraus. In Höhe vom Backwerk wurde sie von hinten angerempelt. Der Mann, der ihr zuvor aufgefallen war, riss ihr das Portemonnaie aus der Hand und rannte in die Straße Schützenhof. In der Geldbörse steckten eine ganze Reihe von Bankkarten, Ausweise und sonstige Dokumente sowie eine hohe Summe Bargeld. Die Frau machte sich sofort auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch ohne Ergebnis blieben.

Ein 28-Jähriger hat am Silvestertag gegen 12 Uhr seinen E-Scooter ungesichert vor einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring abgestellt. Als er zurückkehrte, war der Scooter weg. Es handelt sich um einen schwarzen City Explorer Pro IP-1005. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell