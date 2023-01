POL-MK: Einbrecher im Schulzentrum Rothenstein/WhatsApp-Betrüger erfolgreich

Plettenberg (ots) - Am Montag kam es zwischen 07:20 und 08:15 Uhr in der Straße Am Beiese zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung. Der Wohnungseigentümer stellte diverse Hebelspuren an der Eingangstür fest und informierte die Polizei. Der oder die Einbrecher gelangten nicht ins Innere. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: ...

