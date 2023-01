Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe von Spielhalle beschädigt

Werdohl (ots)

Vermutlich in der Silvesternacht wurde eine Glasscheibe einer Spielhalle in der Bahnhofsstraße mit Feuerwerkskörpern beschädigt. Die Beschädigung stellten Berechtigte am Montagmorgen fest. Hinweise zu möglichen Tätern liegen bisher nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell