POL-MK: Ermittlungen nach Wohnhausbrand

Letmathe (ots) - An einem Haus Im Nordfeld wurden am Neujahrsmorgen gegen 3 Uhr zehn Mülltonnen vermutlich durch Feuerwerkskörper in Brand gesetzt. Das Feuer beschädigte außerdem die Hausfassade samt Fenstern und zwei Pkw. Die Polizei sicherte Spuren. Es entstand erheblicher Schaden vermutlich im fünfstelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

