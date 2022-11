Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei vollstreckt am Wochenende insgesamt 9 Haftbefehle

Frankfurt am Main (ots)

Mit neun im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckten Haftbefehlen war das vergangene Wochenende ein durchaus erfolgreiches. Nachdem am Freitagmorgen ein 47-jähriger Mann aus Rüsselsheim festgenommen werden konnte, den das Amtsgericht Groß Gerau wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittegesetz suchte, folgte ein 39 jähriger Mann aus Kornwestheim. Bei ihm stellten die Beamten bei der Überprüfung seiner Personalien fest, dass ihn die Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Missbrauch von Ausweispapieren und Erschleichen von Leistungen gleich mit drei Haftbefehlen suchte. Weiter ging es mit einem 40-jährigen wohnsitzlosen Mann gegen den die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen bestehenden Abschiebebeschlüssen ebenfalls gleich drei Haftbefehle erwirkt hatte. Weiter ging es mit einem 25-jähriger wohnsitzloser Mann den die Staatsanwaltschaft Hannover wegen Diebstahl suchte. Der 25-Jährige, bei dem die Beamten eine Promillewert von 3,15 feststellten, durfte vor Haftantritt seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen. Den Abschluss machte am Sonntag ein 56-jähriger wohnsitzloser Mann, den die Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen Diebstahls suchte.

Letztlich wurden alle in verschiedene hessische Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell