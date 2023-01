Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vollbrand von VW Lupo/Einbruch in Fitnessstudio

Lüdenscheid (ots)

Ein VW Lupo brannte am Montagabend, gegen 22:45 Uhr, in voller Ausdehnung auf dem Parkplatz des Berufskollegs für Technik in der Straße Raithelplatz. Eine Zeugin nahm den Feuerschein wahr und informierte Polizei und Feuerwehr. Unmittelbar zuvor hatte sie zudem einen Knall wahrgenommen. Möglicherweise handelte es sich um einen Böller. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen in der Nähe des Schulzentrums wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Zwischen Samstagnachmittag, 17:00 Uhr und Montagmorgen, 07:40 Uhr drangen unbekannte Täter über ein offen stehendes Fenster in ein Fitnessstudio an der Altenaer Straße ein. Grund waren allerdings nicht die guten Vorsätze für das neue Jahr, denn die Diebe hebelten im Inneren einen Tresor auf und entwendeten Bargeld sowie einen Akkuschrauber der Marke Bosch. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

