BPOL NRW: Gleissperrung in Köln Messe/Deutz wegen Brand

Marl (ots) - Gestern Abend (22. August) haben bisher Unbekannte auf die Gleise einer Bahnstrecke in Marl-Sinsen mehrere Abdeckplatten aus Beton platziert. Ein IC überfuhr die Platten. Gegen 18:55 Uhr verständigte der Triebfahrzeugführer des IC 1021 (Von Hamburg-Atlona nach Nürnberg) die Bundespolizei. Der Zug habe soeben in Marl-Sinsen, in Höhe der Halterner ...

mehr