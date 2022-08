BPOL NRW: Intercity überfährt Steinplatten auf Gleisen - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Düsseldorf (ots) - Am gestrigen Montagmorgen (22.08.2022) wurde eine 33-jährige deutsche Reisende zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Izmir/Türkei bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf vorstellig. Diese stellten hierbei fest, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg im Dezember 2019 einen Haftbefehl wegen Betruges in zwei Fällen gegen die im ...

mehr