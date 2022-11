Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Drei Tageswohnungseinbrüche in Nomborn und Dreikirchen - Zeugenaufruf -

Montabaur (ots)

Am 05.11.2022 kam es in der Zeitspanne zwischen 16:00 bis 19:00 Uhr zu insgesamt drei Tageswohnungseinbrüchen in Nomborn und Dreikirchen. Unbekannte Täter hebelten bei zwei benachbarten Einfamilienhäusern in der Waldstraße in Nomborn die Terrassentür bzw. ein Fenster des Erdgeschosses auf und drangen während der Abwesenheit der Hauseigentümer in die jeweiligen Wohnhäuser ein. Es wurden Schränke, Kommoden und andere Behältnisse durchwühlt und die Täter konnten unerkannt entkommen. Um 18:52 Uhr wurde dann in Dreikirchen in der Bahnstraße ebenfalls in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Auch hier wurde ein Fenster des Erdgeschosses aufgehebelt und die Täter durchwühlten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Über erlangtes Diebesgut können bislang noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Eine Überwachungskamera konnte die Täter während der Tat filmen. Einer der beiden Täter kann demnach wie folgt beschrieben werden: Ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß und eine kräftige Statur, südländisches Erscheinungsbild mit drei-Tage-Bart und bekleidet mit einer Basecap und weißem Kapuzenpulli. Die Polizei bittet zu allen drei Taten um sachdienliche Hinweise unter 02602 - 92260.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell