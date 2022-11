Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gebäudebrand, hier Nachtragsmeldung

Salz (ots)

Salz. Am Freitag, dem 04.11.2022, um 16:42 Uhr, wurde der Brand eines Gebäudes im Birkenpfad in Salz gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Scheune des Gebäudekomplexes, welches aus einem Wohnhaus und der Scheune bestand. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert und der Brand noch am Abend gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Zur genauen Schadenshöhe und der Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell