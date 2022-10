POL-BO: Fünf Leichtverletzte sowie hoher Sachschaden nach Zusammenstoß zweier Pkw

Witten (ots) - Zwei Verkehrsunfälle mit zwei schwer verletzen Radfahrern nahm die Polizei am Samstag, 8. Oktober, in Witten auf. Der erste Unfall ereignete sich gegen 7.10 Uhr an der Kreisstraße zwischen einem Radfahrer (77) aus Witten und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 66-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Witten, die Kreisstraße in Richtung ...

