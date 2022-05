Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: alkoholisierter 69-Jähriger wirft Gegenstände aus dem Fenster und verfehlt zwei Kinder nur knapp; Polizei bittet die Eltern der Kinder sich zu melden

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am Sonntag gegen 13:00 Uhr verständigte ein 50-jähriger Mann die Polizei, nachdem er beobachten konnte wie ein Bewohner der Blücherstraße Gegenstände, unter anderem Flaschen, aus einem Fenster warf. Hierbei verfehlte er zwei auf dem Gehweg befindliche, bislang unbekannte Kinder offenbar nur knapp. Sofort suchten Einsatzkräfte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte die Örtlichkeit auf und stellten den 69 Jahre alten, sichtlich alkoholisierten und in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen Mann zur Rede. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 1 Promille. Der 69-Jährige wurde daraufhin zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen und im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den betroffenen Kindern. Die Eltern werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 99 1700 zu melden.

