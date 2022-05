Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand auf Gewerbebetriebsgelände - Pressemitteilung Nr. 2

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Montagmorgen, kurz nach 00:00 Uhr, zu einem Brand auf dem Gelände eines Gewerbebetriebes in der Draisstraße. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass Metallschrott eines Metallhandels in Brand geriet. Durch die Feuerwehr konnte der Brand eingedämmt und gelöscht werden. Wie der Metallschrott genau in Brand geriet, ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch unklar. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Der hierdurch entstandene Schaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt. Bezüglich des Rauches, der durch den Brand kurzzeitig in Richtung der nahegelegenen BAB 5 geweht wurde, wurde eine Verkehrswarnmeldung abgesetzt. Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell