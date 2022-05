Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neuhermsheim: In Einfamilienhaus eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Grete-Fleischmann-Straße, im Ortsteil Neuhermsheim, war am Samstag das Ziel bislang unbekannter Einbrecher. Die oder der Täter nutzten in der Zeit von 16.00 - 23.45 Uhr die Abwesenheit der Eigentümer aus, brachen die rückwärtige Terrassentür auf und gelangten so ins Innere. Hier durchsuchten die Täter sämtliche Räume, entwendeten 4 Armbanduhren, 1 Samsung GalaxyTab im Gesamtwert von ca. 2000,- Euro und suchten danach "das Weite". Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Zeugen und/oder Anwohner, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

