Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Ein weiterer Unfall mit einem 14-jährigen Radfahrer ereignete sich gegen 19:15 Uhr in Mellingen. Der Junge Mann befuhr mit seinem Mountainbike den Hammerstedter Weg in Richtung B 87. An der Kreuzung Hammerstedter Weg / Schenkgasse missachtete er dabei die Vorfahrt eines auf der Hauptstraße fahrenden Pkw BMW. Der Pkw-Fahrer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei zog sich der Radfahrer Schürfwunden im Gesicht, den Händen, den Ellenbogen und den Knieen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Weimar verbracht. Glücklicherweise trug er zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm. Das Mountainbike hatte im Anschluß nur noch Schrottwert. An dem BMW entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

