Polizei Dortmund

POL-DO: Randalierer an der Leuthardstraße - Polizei mit vielen Einsatzkräften vor Ort

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0381

Seit 12:07 Uhr läuft in der Dortmunder Innenstadt ein größerer Polizeieinsatz. Ursprünglicher Einsatzanlass an der Leuthardstraße war ein Randalierer in einem dortigen Mehrfamilienhaus.

Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass die Person im Besitz eines Messers ist. Daraufhin begaben sich viele Einsatzkräfte an den Einsatzort, darunter auch die Spezialeinheiten.

Gegen 15:25 Uhr konnte der 55-jährige Dortmunder unverletzt in Gewahrsam genommen werden. Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Dortmund wird er zur Gefahrenabwehr in eine Fachklinik gebracht. Dort wird die Person ärztlich in Augenschein genommen, um eine mögliche Unterbringung auf Grundlage des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) zu prüfen.

Während des Einsatzverlaufes bestand für unbeteiligte Personen keine Gefahr.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell