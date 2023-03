HZA-GI: Werde Teil des Hauptzollamtes Gießen! /Das Hauptzollamt Gießen veranstaltet einen Informationstag.

Hauptzollamt Gießen

Das Hauptzollamt Gießen veranstaltet einen Informationstag.

Gießen

Am 19.04.2023 findet beim Hauptzollamt Gießen ein Berufsinformationstag statt. Mit ihrer Arbeit sichern die Zöllnerinnen und Zöllner täglich die Leistungsfähigkeit unseres Gemeinwesens, fördern den Wirtschaftsstandort Deutschland und tragen zur Stabilisierung des Sozialsystems bei. Am Berufsinformationstag werden Einblicke in den Dienstalltag der Zöllnerinnen und Zöllner gegeben. Sei es die Tätigkeit beim Zollamt, im Bereich der Steuererhebung und Steueraufsicht, der Kontrolleinheiten Verkehrswege sowie den Hundeführerinnen und Hundeführern und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Außerdem können sich die Zoll-Interessierten über die verschiedenen Karrieremöglichkeiten beim Zoll informieren. Interesse? Dann sichere Dir noch heute einen Platz und melde dich bis zum 31.03.2023 per Mail unter presse.hza-giessen@zoll.bund.de

Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll als Bundesbehörde des Bundesfinanzministeriums mit über 48 Tausend Beschäftigten verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft mit vielfältigen Aufgabenfeldern anbieten. Mit einer Einstellung beim Zoll erhalten die Auszubildenden und Studierenden nicht nur eine fachlich hochwertige Ausbildung und ein qualitativ anerkanntes Studium, sie erwartet auch ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld und ein sicherer Arbeitsplatz. Für eine Einstellung zum 1. März 2024 (Bewerbungsfrist 15.03.2023) bzw. 1. August 2024 (Bewerbungsfrist 15.10.2023) können sich Interessierte beim Hauptzollamt Gießen bewerben. Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.deoder www.zoll.de ("Karriere").

