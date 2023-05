Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Kritzeleien mit Edding-Stift an Schultoilette des IKG - Polizei ermittelt wegen Droh-Schriftzug

Tuttlingen (ots)

Die Polizei ermittelt seit Mittwoch wegen einer Amok-Ankündigung per Kritzelei-Schriftzug "Amoklauf Freitag" an einer Schultoilette des "Container-Dorfes IKG", die am Mittwochvormittag am Immanuel-Kant-Gymnasium im Mühlenweg von einem Unbekannten in einer Jungentoilette mit einem Edding-Stift hinterlassen worden ist. Der Hausmeister der Schule entdeckte die Kritzelei am Mittwochvormittag, gegen 11 Uhr, und verständigte die Schulleitung, welche die Polizei informierte. Der Urheber der Schmiererei ist bislang nicht bekannt. Trotz einer Information der Schule über den festgestellten Sachverhalt an die Schüler und Lehrer hat sich bislang niemand gemeldet, der den Schriftzug - möglicherweise auch unüberlegt - an der Innenseite der Toilette angebracht hat. Die Polizei hat noch am Montag zur Gefahreneinschätzung die Situation von einem Expertenteam analysieren lassen. Demzufolge wird der Fall zwar ernstgenommen, aber keine konkrete Gefährdung gesehen. Rückschlüsse auf ein Motiv oder einen Zusammenhang mit anderen Taten ist nicht erkennbar. Von der Schulleitung wurden auch die Eltern der Schüler und Schülerinnen in Kenntnis gesetzt. Schulleitung und Polizei stehen nach wie vor in engem Kontakt.

