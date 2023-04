Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230401 Brüggen-Bracht: Versuchter Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Brüggen (ots)

Unbekannte Täter machten sich um Zeitraum von Samstag, 01.04.23 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr am Türschloss eines Einfamilienhauses auf der Straße Hülst zu schaffen und versuchten offensichtlich weiterhin die Hauseingangstür aufzuhebeln. In das Wohnhaus gelangten sie aber nicht. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (295)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell