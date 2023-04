POL-VIE: 230331 Nettetal-Hinsbeck: PKW Fahrer nach Unfall im Fahrzeug eingeklemmt - Fahrer schwerverletzt - Blutprobe

Willich (ots) - Unbekannte Täter versuchten im Tatzeitraum von Mittwoch, 29.03.2023 23:00 Uhr bis Freitag, 31.03.2023 18:45 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Matthias-Claudius-Straße in Willich einzubrechen. Die Täter gelangten durch den Garten an das Einfamilienhaus und versuchten die Terrassentür aufzuhebeln. Offensichtlich gelangten die Täter aber nicht in das ...

mehr