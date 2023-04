Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230331 Willich: Versuchter Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Willich (ots)

Unbekannte Täter versuchten im Tatzeitraum von Mittwoch, 29.03.2023 23:00 Uhr bis Freitag, 31.03.2023 18:45 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Matthias-Claudius-Straße in Willich einzubrechen. Die Täter gelangten durch den Garten an das Einfamilienhaus und versuchten die Terrassentür aufzuhebeln. Offensichtlich gelangten die Täter aber nicht in das Haus. Mögliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50, 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (293)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell