Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Hecke gerät in Brand (04.05.2023)

Deißlingen (ots)

Die Feuerwehr Deißlingen ist am frühen Donnerstagabend zu einem Heckenbrand in die Pfarrer-Huber-Straße alarmiert worden. Gegen 18.30 Uhr flammte ein Anwohner auf einem Grundstück Unkraut ab. Dabei geriet eine Hecke in Brand. Auch eine in der Nähe stehende Straßenlaterne und eine Mülltonne wurden das Feuer zerstört. Die mit zwei Fahrzeugen und neun Kameraden ausgerückte Wehr löschte den Brand vollständig ab und schaltete die beschädigte Straßenlaterne stromlos. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des an der Hecke und an der Laterne entstandenen Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell