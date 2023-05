Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag/Montag, 28./29.05.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt Am frühen Sonntagnachmittag kam es auf dem Woldenweg in Forlitz-Blaukirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Beide fuhren mit ihren Pedelecs hintereinander auf dem Woldenweg und wollten kurz nach dem Ortseingangsschild von der Fahrbahn auf den dort vorhandenen Radweg wechseln. Die aus Fehnhusen stammende 47-jährige Radfahrerin bemerkte vermutlich zu spät, dass der vor ihr fahrende 48-Jährige beim Auffahren auf den Radweg abbremst und fuhr auf das Fahrrad auf. Daraufhin stürzte sie und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach dem Sturz war die 47-Jährige kaum ansprechbar und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. An ihrem Pedelec entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Ihr Begleiter blieb unverletzt. Beide trugen während der Fahrt keinen Fahrradhelm.

Aurich - Schwerverletzter Kradfahrer nach Unfall mit Reh Am Sonntagabend befuhr ein 58-jähriger Kradfahrer mit seiner BMW die Emder Straße in Richtung Aurich. In Höhe der Ortschaft Walle kollidierte er mit einem Rehbock, welcher plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Der Norder kam mit seinem Motorrad zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der Rehbock verendet noch am Unfallort. An dem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.

Großefehn - Verkehrsunfall mit sechs leichtverletzten Personen Mit sehr hoher Geschwindigkeit waren in der Nacht von Sonntag auf Montag ein BMW und ein Audi auf der B 72 in Richtung Aurich unterwegs. In Höhe der Ortschaft Bagband überholten die beiden Fahrzeugführer unmittelbar hintereinander einen unbeteiligten Pkw. Kurz danach kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Berührung zwischen den beiden Überholenden. Der 22-jährige Auricher verlor daraufhin die Kontrolle über seinen 5er BMW und fuhr zunächst nach links in die Leitplanke. Im Anschluss schleuderte das Fahrzeug nach rechts über die Fahrbahn und kam in der angrenzenden Berme zum Liegen. Der Fahrzeugführer, seine 19-jährige Beifahrerin und der 22-jährige Insasse wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der aus Wittmund stammende 23-jährige Fahrzeugführer des Audi A4, seine 19-jährige Beifahrerin sowie der 20-jährige Insasse wurden ebenfalls leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die linke Fahrzeugseite als auch das Heck des Audi wurden durch die Kollision stark deformiert. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 72 war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der beiden Kraftfahrzeuge für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt. Für die Erstversorgung der Verletzten waren 6 Rettungswagen und 2 Notarztfahrzeuge im Einsatz. Die Fahrzeugführer müssen sich nun in Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen und der Gefährdung des Straßenverkehrs durch das rücksichtslose Überholen verantworten.

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Sonstiges

Aurich - Verlaufen im Moor - Personensuche mit Drohne Nach dem Besuch der Open-Air-Veranstaltung "Aurum Outside" teilten ein 23-jähriger Auricher und ein 25-jähriger Oldenburger über ihr Mobiltelefon mit, dass sie vom Weg abgekommen seien und sich nun im Moor verlaufen hätten. Nach einer Ortung der Mobilfunknummer suchten zunächst mehrere Streifenwagen an der georteten Position nach den beiden Männern. Als Orientierungshilfe schalteten die Polizeikräfte das Blaulicht an den Funkstreifenwagen ein. Da dies nicht zum Erfolg führte wurde die Drohnengruppe der FFW Middels angefordert. Über die Drohne konnten zwei Personen auf dem stark bewachsenen und durchnässten Land nahe des Heidstückenweges in Aurich festgestellt und durch die Einsatzkräfte unverletzt gerettet werden.

Aurich - Open-Air-Veranstaltung "Aurum Outside" In der Zeit von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr fand am Sonntag im Außenbereich der Diskothek Aurum und des Schützenhuus an der Westerlooger Straße 12 in Aurich-Middels die 2. Open-Air-Veranstaltung "Aurum Outside" statt. Auf zwei Bühnen traten im Verlauf des Tages mehrere Live-Acts, u.a. Mickie Krause, Lorenz, Büffel, 257er und HONK! auf. Bei sonnigem Wetter feierten etwa 2500 Gäste, überwiegend zwischen 16 und 40 Jahren, friedlich auf dem Veranstaltungsgelände. Durch das umsichtige Einschreiten des Sicherheitsdienstes bei sich anbahnenden Auseinandersetzungen und die offene Präsenz der Polizeikräfte konnten größtenteils Straftaten verhindert werden. Lediglich eine Körperverletzung wurde zur Anzeige gebracht. Nach Streitigkeiten mussten mehreren Besuchern Platzverweise für das Veranstaltungsgelände ausgesprochen werden. Um 22:00 Uhr fand die Veranstaltung dann ihr geplantes Ende und die Besucher verließen innerhalb kürzester Zeit den Bereich.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Gartenzäune beschädigt In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Straße Kurzer Weg in Norden bei zwei Grundstücken jeweils die Gartenzäune beschädigt. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter Telefon 04931/9210 zu melden.

Krummhörn - Verkaufswagen beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es an einem Pferdeanhänger in der Straße Neuer Groodenweg in der Krummhörn zu Sachbeschädigungen. Der Anhänger dient als Verkaufsstand für Eier. Personen, welche Hinweise zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter Telefon 04931/9210 zu melden.

Marienhafe - Mann bei Auseinandersetzung erheblich verletzt Am Sonntagabend gegen 22:15 Uhr kam es in einer Lokalität am Marktplatz in Marienhafe zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde ein 51-jähriger Mann aus Upgant-Schott erheblich im Gesicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Sein Kontrahent flüchtete vor Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit. Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitte bei der Polizei in Norden unter Telefon 04931/9210.

Sonstiges

- Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Am Montag, um 01.20 Uhr, befuhr eine 18 Jahre alte Frau aus Neuharlingersiel mit ihrem Pkw die Auricher Straße/ B210 in Richtung Wittmund. Vermutlich verlor sie durch einen Fahrfehler die Kontrolle über den Ford, kam von der Fahrbahn ab und blieb seitlich im Graben liegen. Sie konnte sich leicht verletzt aus ihrem Pkw befreien. Der Ford musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Sonstiges

Über das Pfingstwochenende kam es im Landkreis Wittmund zu zahlreichen Ruhestörungen, die der Polizei gemeldet wurden. Dieses konnten durch Ermahnungen beendet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell