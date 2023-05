LPI-G: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Nicht zu Scherzen aufgelegt war gestern Nachmittag (21.05.2023) die Eigentümerin eines VW Polo, als diese zu ihrem Fahrzeug kam. Unbekannte hatten sich am vergangenen Wochenende (19.05.2023 - 21.05.2023) an dem in der Ronneburger Straße in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf abgestellten Auto zu schaffen gemacht. Nicht nur dass die Täter das hintere Kennzeichen verdrehten, auch die Radkappen stecken nun sowohl auf der Dachantenne, als ...

mehr