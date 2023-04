Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Friedelsheim und Erpolzheim

Bild-Infos

Download

Bad Dürkheim (ots)

Am Mittwoch, 19.04.2023, wurden durch die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In Erpolzheim in der Bahnhofstraße konnten in der Zeit von 09:45 Uhr bis 11:15 Uhr fünf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Die höchste Geschwindigkeit, die bei erlaubten 30 km/h gemessen wurde, lag bei 44 km/h. In Friedelsheim in der Bahnhofstraße wurde in der Zeit von 11:45 Uhr bis 13:15 Uhr kontrolliert. Die Höchstgeschwindigkeit lag hierbei bei 70km/h bei erlaubten 50 km/h. Es konnten sechs Verstöße festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell