Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Pferdestall gerät in Brand (29.05.2023)

Vöhrenbach (ots)

Zu einem Brand ausrücken mussten Helfer von Polizei, Feuerwehr und Sanitäter am Montagmittag gegen 14 Uhr in die Linachstraße. Ein 61-Jähriger hatte auf seinem Hof mit einem Gasbrenner Unkraut vernichtet, wobei an einem Stall gelagertes Heu in Brand geriet. Das Feuer breitete sich auf den vorderen Bereich des Stalles aus. Die Feuerwehr konnte ein Überspringen der Flammen auf ein direkt an den Stall angrenzendes Wohnhaus verhindern. Eine Person kam wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik. alle Pferde blieben unversehrt, da sie beim Brandausbruch auf einer Koppel befanden und der Stall leer stand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Im Einsatz waren rund 70 Helfer der Rettungsdienste und ein Notarzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell