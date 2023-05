Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Kreis Tuttlingen) Katze verursacht Unfall mit Blechschaden (29.05.2023)

Trossingen (ots)

Eine Katze hat am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Christian-Messner-Straße einen Unfall verursacht. Eine 62-jährige mit einem 3-er BMW fuhr in Richtung Stadtmitte und musste abbremsen, als vor ihr eine Katze die Straße überquerte. Eine nachfolgende 23-jährige Audi A4-Fahrerin prallte daraufhin in das Heck des BMW. Dabei entstand an beiden Autos Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro.

