Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen - Schwarzwald-Baar-Kreis) Serie von Kennzeichendiebstählen und Sachbeschädigungen - Zeugenaufruf (29.05.2023

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Schwenningen an zahlreichen Fahrzeugen einzelne Kennzeichen entwendet. Hierbei wurden auch Kennzeichenhalterungen beschädigt. Es wurde jeweils ein Kennzeichen entwendet. In keinem Fall wurden beide Kennzeichen mitgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sind 27 Kennzeichen gestohlen worden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 3000.- EUR. Die unbekannte Täterschaft machte sich in den folgenden Straßen an den geparkten Fahrzeugen zu schaffen: Gartenstraße, Mutzenbühlstraße, Lessingstraße, Bert-Brecht-Straße, Römerstraße, Bürkstraße, Adlerweg, Hallerstraße, Hauffstra0e, Markplatz und Schopfelenstraße. Weiterhin wurde mutwillig an einem Fahrzeug der elektrische Außenspiegel beschädigt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier in VS-Schwenningen unter Telefon 07720/85 000 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell