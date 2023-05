Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Landkreis Rottweil) Einbruch in Wohnhaus (26./27.05.23)

(Dunningen / Landkreis Rottweil) Einbruch in Wohnhaus (26./27.05.23) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft durch das Einschlagen einer Fensterscheibe im Terrassenbereich Zugang in ein Einfamilienhaus in der Eichwäldlestraße in Dunningen. Im Gebäude wurden sämtliche Zimmer betreten und in Schränken und Schubladen nach Wertsachen gesucht. Über das Diebesgut und Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Eigentümer befanden sich während dem Einbruch nicht im Wohnhaus. Da nicht auszuschließen ist, dass das Tatobjekt von der Täterschaft ausbaldowert wurde, erhofft sich die Polizei Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Wohngebiet vor oder während der Tatausführung. Hinweise werden beim Polizeirevier Schramberg unter Tel.-Nr. 07422/27010 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell