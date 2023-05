Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen/Landkreis Konstanz) - Pedelec-Fahrer nach Sturz tödlich verletzt (27.05.2023)

Öhningen/Landkreis Konstanz (ots)

Zu einem tragischen und folgenschweren Unfall ist es am Samstag gegen 16.45 Uhr in der Gemeinde Öhningen, auf einem Wanderweg zwischen Oberschrotzburg und Bohlingen, gekommen. Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 70-jähriger Pedelec-Fahrer aus einer Kreisgemeinde den leicht abschüssigen Wanderweg von Oberschrotzburg in Richtung Bohlingen. Hierbei kam er im dichten Wald zu Fall. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, denen er noch vor Ort erlag (AM).

