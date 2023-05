Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zweiradfahrer bei Unfall verletzt (26.05.2023)

Vöhrenbach (ots)

Bei einem Unfall am Freitagmorgen gegen 7 Uhr auf der Schützenstraße hat sich ein Motorrollerfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Eine 47-jährige Hyundai Tucson-Fahrerin bog vom Areal einer Tankstelle auf die Schützenstraße. Dabei erfasste sie einen in diesem Moment vorbeifahrenden 60-Jährigen mit einem Suzuki-Motorroller, der in Fahrtrichtung Donaueschingen unterwegs war. Der Mann stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

