Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen

Kreis Rottweil) Polizei sucht Zeugen (25.05.2023)

Schramberg (ots)

Einen Ladendieb festgehalten hat ein Passant am Donnerstag gegen 15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Heiligenbronner Straße. Ein Ladendetektiv erwischte einen Jugendlichen beim Klauen. Als der daraufhin wegrennen wollte, hielt ihn ein Kunde fest und übergab ihn dem Ladendetektiv. Bis zum Eintreffen der Polizei war der Kunde allerdings nicht mehr da. Die Polizei sucht jetzt den couragierten Bürger und bittet ihn, sich bei der Polizei in Schramberg unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden

