POL-DO: Hochwertige Goldkette gestohlen: 20-Jähriger wird bei Raubdelikt auf der Hansastraße leicht verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0271 Nach einem Geschäftseinbruch in eine Bäckerei auf dem Westenhellweg in Dortmund am späten Dienstagabend gegen 23:25 Uhr konnte die Polizei Dortmund dank schnell eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen einen dringend Tatverdächtigen (17) festnehmen. Er landete im Polizeigewahrsam. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Tatverdächtige in ...

mehr