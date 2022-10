Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan - Bettenhausen, L 410, Lkr. Rottweil) Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Dornhan - Bettenhausen, L 410, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem gefährlichen Überholmanöver eines noch unbekannten Autofahrers, zu welchem die Polizei dringend Zeugen sucht, ist es am Donnerstagmittag zwischen Dornhan und Bettenhausen auf der Landesstraße 410 gekommen. Gegen 12.30 Uhr fuhr ein 64-Jähriger mit einem Ford Transit auf der L 410 von Dornhan in Richtung Bettenhausen. In einer unübersichtlichen Linkskurve kurz nach dem Waldstück "Braunhalde" wurde der Transit-Fahrer von einem anthrazitfarbenen Honda Accord mit FDS- (Freudenstadt) Kennzeichen überholt, obwohl sich Gegenverkehr näherte. Sowohl der Fahrer des Ford Transits als auch der entgegenkommende 54-jährige Fahrer eines Audis mussten eine Vollbremsung einleiten, um einen Verkehrsunfall mit dem überholenden Honda zu verhindern. Der noch unbekannte Fahrer des Hondas setzte seine Fahrt ungeachtet der zuvor verursachten Gefahrensituation ohne anzuhalten fort. Die Polizei Oberndorf ermittelt nun wegen des Tatbestandes der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Fahrer des Hondas und bittet um Zeugenhinweise. Personen oder Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu dem Überholvorgang oder zum Fahrer des Hondas machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf am Neckar, Tel.: 07423 8101-0, in Verbindung zu setzen.

