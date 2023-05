Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Versuchter Raub im Stadtgarten - Polizei sucht Zeugen (25.05.2023)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht weitere Zeugen zu einem versuchten Raub, der sich am Donnerstag gegen 18.45 Uhr im Stadtgarten ereignet hat. Ein 45-jähriger Mann sprach nach seinen Angaben eine Personengruppe an, um nach einer Zigarette zu fragen. Im Rahmen eines längeren Gesprächs wurde dieses immer aggressiver und ein 35-jähriger Mann aus der Personengruppe beleidigte und bedrohte schließlich den Geschädigten. Während des Gespräches zog der 35-Jährige eine Schreckschusswaffe aus einer mitgeführten Tasche. Ein weiterer 35-Jähriger soll mit einem Messer hantiert haben. Ob es hierbei zu Drohungshaltungen gegenüber dem Geschädigten kam, bedarf weiterer Ermittlungen. Dem Geschädigten gelang es kurze Zeit später wegzurennen und die Polizei zu verständigen. Die Beamten des Polizeireviers Konstanz konnte eine Personengruppe im Stadtgarten antreffen. Alle standen unter zum Teil erheblichen Alkoholeinfluss. Die beiden 35-Jährigen Beschuldigten wurden über Nacht in Gewahrsam genommen. Einer der Beiden durfte am nächsten Morgen das Polizeirevier verlassen. Den anderen brachten die Beamten in die JVA Konstanz, da eine Ersatzfreiheitsstrafe ausstand. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz, unter Telefonnummer 07531 995-0, zu melden.

