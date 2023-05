Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen-Seedorf/Landkreis Rottweil) - Riskantes Überholmanöver trotz Gegenverkehr - Zeugen gesucht (26.05.2023)

Dunningen-Seedorf/Landkreis Rottweil (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch ein riskantes Überholen ist es am Freitag um 12.55 Uhr auf der L 422, zwischen Dunningen und Seedorf, gekommen. Eine 51 Jahre alte Seat-Fahrerin befuhr die Landstraße von Seedorf in Richtung Dunningen. Etwa auf halber Strecke kam ihr eine aus fünf Autos bestehende Fahrzeugkolonne entgegen. Plötzlich scherte ein BMW, welcher das vierte Fahrzeuge in der Kolonne war, zum Überholen der anderen Autos aus. Die 51-Jährige musste daraufhin ihr Fahrzeug mittels Vollbremsung bis zum Stillstand abbremsen und in das Kiesbett sowie den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt, zunächst ohne anzuhalten, fort. Die 51-Jährige wendete ihr Fahrzeug und fuhr zurück. Am Ortseingang von Seedorf traf sie dann auf den 26 Jahre alten Fahrer des BMW und stellte ihn zu Rede. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Fahrzeuginsassen aus der Fahrzeugkolonne, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schramberg unter der Rufnummer 07422/27010 in Verbindung zu setzen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell