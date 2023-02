Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei bittet um Hinweise - Schwerverletzter am S-Bahn Haltepunkt Laim gefunden

Bild-Infos

Download

München (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (11. Februar) zog sich ein 33-jähriger Serbe am S-Bahn Haltepunkt Laim eine schwere Beinverletzung sowie Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Passanten fanden den Mann am Boden liegend und wählten den Notruf. Gegen 4 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München die Mitteilung über eine verletzte Person an der Bahnunterführung des S-Bahn Haltepunktes Laim ein. Rettungs- und Polizeikräfte trafen vor Ort auf den stark alkoholisierten 33-Jährigen aus Puchheim, welcher Verletzungen im Gesicht und am Bein aufwies. Außerdem klagte er über Schmerzen im Rückenbereich. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Münchner Klinikum, wo er aufgrund seines Verletzungsbildes stationär behandelt wird. Derzeit werden Ermittlungen wegen eines möglichen Körperverletzungsdeliktes geführt.

Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zum Geschehen in der Nacht vom 11. Februar (ca. 3:00-4:00 Uhr) am S-Bahn Haltepunkt München Laim machen? Gibt es Zeugen, die beobachtet haben, woher die Verletzungen des Mannes stammen? Hinweise werden unter 089 51 55 50 1111 erbeten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell