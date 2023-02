Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Betrunkener randaliert im Zug

Freilassing (ots)

Am Samstagmorgen (11. Februar) hat ein Mann mit einem Nothammer mehrere Scheiben einer S-Bahn eingeschlagen. Die hinzugerufenen Bundespolizisten nahmen den Mann in Gewahrsam.

Gegen 7 Uhr meldete eine Reisende, dass ein Mann in einer S-Bahn am Bahnhof Freilassing eine Scheibe mit einem Nothammer zertrümmert hätte. Darüber hinaus sei er mit einer Schere bewaffnet. Als die Bundespolizisten kurz darauf am Einsatzort eintrafen, war der 51-jährige Tscheche gerade dabei, eine weitere Scheibe einzuschlagen. Die Beamten betraten den Zug und forderten den Mann auf, die Beschädigung zu unterlassen. Daraufhin ging er mit einer Schere in der Hand auf die Polizisten zu. Erst nach Androhung eines Waffeneinsatzes legte der Tscheche die Schere ab und lies sich anschließend widerstandslos festnehmen. Die Bundespolizisten nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten ihn zur Bundespolizeiinspektion in Freilassing. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und dem Missbrauch von Nothilfemitteln.

