Bundespolizeidirektion München: DB-Security tätlich angegriffen - 37-Jähriger beißt Sicherheitsbeschäftigte

Ein 37-Jähriger, der am Sonntagmorgen (12. Februar) in einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof von DB-Sicherheitsmitarbeitern geweckt wurde, griff diese tätlich an und biss u.a. zu.

Gegen 08:20 Uhr schlief ein 37-jähriger Eritreer in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof München. Als hinzugerufene Sicherheitsmitarbeiter den in Landsberg am Lech Wohnenden mittels Schmerzreiz (Zwicken am Ohr) weckten, griff er die Security unvermittelt an. Beim Hinausführen aus der Lokalität ins Zwischengeschoss kamen der 37-Jährige und die beiden DB-Mitarbeiter zu Fall. Am Boden griff der Eritreer einen DB-Security tätlich an, einem anderen biss er ins Schienbein. Bei zwei hinzukommenden Sicherheitsmitarbeitern trat er einem mit dem Bein gegen den Arm, den zweiten biss er in die Rippe. Gemeinsam überwältigten sie den 37-Jährigen und fixierten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei am Boden. Alle DB-Sicherheitsmitarbeiter blieben unverletzt, setzten ihren Dienst fort.

Die Staatsanwaltschaft München I ordnete beim Eritreer eine Blutentnahme sowie die anschließende Freilassung an. Gegen den bereits wiederholt mit gefährlichen Körperverletzungen sowie Widerständen gegen Vollstreckungsbeamte polizeibekannten Afrikaner kommt nun eine weitere Strafanzeige hinzu.

