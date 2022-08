POL-ME: Nach Zeugenhinweis: Polizei stellt 31 Cannabispflanzen sicher - Langenfeld - 2208120

Polizei Mettmann

Polizei Mettmann - Langenfeld

Mettmann

In Langenfeld hat die Polizei am Donnerstag (25. August 2022) nach einem Zeugenhinweis in einem Wohnhaus im Ortsteil Wiescheid 31 Cannabispflanzen sichergestellt und einen 34-jährigen Langenfelder als mutmaßlichen Dealer festgenommen.

Folgendes war geschehen

Gegen 21:50 Uhr hatte sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizei gemeldet und Angaben zu einer vermeintlichen Cannabisplantage in einer Dachgeschosswohnung an der Parkstraße in Langenfeld getätigt. Als die Polizei daraufhin an der Örtlichkeit nach dem Rechten schaute, konnten die Beamten schon von außen durch ein geöffnetes Fenster mehrere Cannabispflanzen sehen, die von einer UV-Lampe bestrahlt wurden.

Daher erwirkten die Beamten bei der zuständigen Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die betroffene Wohnung, in der die Polizisten dann kurz darauf eine professionell betriebene kleinere Cannabisplantage mit 31 zum Teil ausgewachsenen Pflanzen feststellte. Dort trafen sie auch auf den Bewohner der Dachgeschosswohnung, einen 34-jähriger Langenfelder.

Dieser wurde wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen und musste mit zur Polizeiwache. Hierbei sperrte sich der Mann allerdings gegen die Maßnahmen der Polizei, zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten, weshalb ihn nun neben eines Verfahrens wegen des illegalen Anbaus und Handelns von Betäubungsmitteln auch Verfahren wegen Widerstands und Beleidigung erwarten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Polizeiwache auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

