POL-KN: (Hilzingen - Lkr. KN) Illegales Autorennen auf der Autobahn - Zeugensuche (29.05.2023)

(Dunningen / Landkreis Rottweil) Einbruch in Wohnhaus (26./27.05.23) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft durch das Einschlagen einer Fensterscheibe im Terrassenbereich Zugang in ein Einfamilienhaus in der Eichwäldlestraße in Dunningen. Im Gebäude wurden sämtliche Zimmer betreten und in Schränken und ...

