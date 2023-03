Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht in der Straße Am Laxtener Esch gesucht

Lingen (ots)

Gestern zwischen 16.10 Uhr und 16.20 Uhr kam es in der Straße Am Laxtener Esch zu einer Unfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein-/Ausparken aus der Parklücke einen rechts daneben stehenden weißen Skoda Octavia. Dieser wurde dabei an der Fahrertür sowie an der dahinter liegen Tür beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 1500 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

