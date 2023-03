POL-EL: Meppen - Zeugen nach versuchtem Diebstahl gesucht

Esterwegen (ots) - In der Nacht zu Dienstag kam es in Esterwegen zu einem Einbruch in einen PKW. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf einen Parkplatz an der "Poststraße" und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem dort abgestellten BMW 318. Entwendet wurden Lautsprecher und Werkzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 570 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der ...

