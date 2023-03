Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am 22. März kam es gegen 12:35 Uhr in Nordhorn zu einem Einbruch. Drei bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände einer Lagerhalle an der "Holzstraße" und versuchten, sich gewaltsam Zugang zu verschaffen. Der Versuch misslang, da sie durch Angehörige der Eigentümer bei der Tatausführung erwischt wurden. Die Täter flüchteten daraufhin mit einem gelben Ford Transit in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell